'Arap Baharı'nın başladığı ülkede IMF isyanı

'Arap isyanlarının beşiği' Tunus, IMF tarafından kıskaca alınınca bir kez daha karıştı. 2018 bütçesinde sosyal yardımların kesintiye uğraması, vergilerin ve başta petrol olmak üzere fiyatların artırılması üzerine başlayan protestolar büyüyor. Başbakan Yusuf Şahid'in güvenlik güçlerine protestoların bastırılması emri vermesiyle çıkan çatışmalarda bir gösterici öldü. 49'u polis çok sayıda kişi yaralandı. 206 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



ÖLÜM SEBEBİ TARTIŞMASI

Başkent Tunus'a 30 km mesafedeki Teburba'da protestoya polisin müdahalesi 45 yaşındaki Homsi Yefrni'nin ölümüne yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kronik solunum yetmezliği olan Yefrni'nin gözyaşartıcı gazdan etkilenerek öldüğünü savundu. Erkek kardeşi Muhammed Yefrni ise cenazede Homsi Yefrni'nin kronik bir hastalığı olmadığını, gösteride bir aracın çarpması sonucu öldüğünü, doktorların oksijensizlikten değil, kaburgalarının kırılması sonucu öldüğünü kendilerine söylediğini anlattı.



KASSARİN'E ASKERİ MÜDAHALE



Teburba'da protesto ve çatışmalar salı gecesi de devam etti. Resmi haber ajansı TAP, isyan havasının estiği Kassarin'e ise ordunun müdahale ettiğini duyurdu.

20 KENTE YAYILDI

Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazla saldırmasına karşın protestolar ülke çapında yayılıyor. Yaklaşık 20 kentte eylemciler sokaklarda. Yolları kapatıp lastik yakan eylemciler, polise molotof ve taşla karşılık veriyor.

BANKA, DÜKKAN, KARAKOLLAR HEDEF

Bu arada banka, dükkan ve karakollar yağma ve saldırıya uğruyor. Salı gecesi başkent Tunus'ta Fransız Carrefour marketi yağmalandı. Dükkanın ateşe verilmesini polisin müdahalesi önledi. Eylemler sırasında Cerbe Adası'nda Yahudi toplumunun da hedef alındığı, Yahudi okulu ve sinagoga saldırıldığına dair haberler geldi.

Solcular, başkent Tunus'ta ülkenin kurucu devlet başkanının adını taşıyan Habib Burgiba Caddesi'nde yürüyüş düzenleyerek yeni bütçe düzenlemelerinin iptal edilmesini istedi.



IMF'DEN BORÇ ALINCA…

Ülke çapındaki eylemler, 2010'da üniversite mezunu bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlayan ve otoriter Devlet Başkanı Zeynel Abidin Ben Ali'yi devirmeye kadar varıp isyanın tüm Arap alemine yayılmasını tetikleyen 2010-2011'deki protesto hareketini akla getirdi. 'Devrime' rağmen ekonomik sıkıntıları bitmeyen, yoksulluğu bitiremeyen Tunus'ta işsizlik oranı, resmi rakamlara göre yüzde 15, gerçekte ise çok daha yüksek. Bu seferki protestoların sebebi, IMF'nin verdiği 2.9 milyar dolarlık borç karşılığı bütçe açığının kapanmasını dayatması yüzünden alınan sıkı kemer sıkma önlemleri.



HALK CEPHESİ: GERİ ÇEKİLENE DEK PROTESTOYA DEVAM

Tunus'ta sol ve ilerici güçlerin oluşturduğu, anamuhalefet konumundaki Halk Cephesi partisi, barışçı protestoların devam etmesi çağrısı yaptı. ''Sokakta kalacağız ve protestoları tırmandıracağız, ta ki bu gayri adil mali yasa geri çekilene dek'' diyen Halk Cephesi lideri Hamma Hammami, bütün muhalefet partilerinin toplantı düzenleyip koordineli hareket edeceğini duyurdu.