Aranan zanlı yakayı ele verdi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle Deniz Çetin'in öldürülmesi, babası Cömert Çetin ve kardeşi Asiye Çetin'in yaralanması olayıyla ilgili aranan şüphelinin, kent merkezine geldiği bilgisini aldı.

Aranan zanlı yakayı ele verdi!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:39
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle Deniz Çetin'in öldürülmesi, babası Cömert Çetin ve kardeşi Asiye Çetin'in yaralanması olayıyla ilgili aranan şüphelinin, kent merkezine geldiği bilgisini aldı.

Zanlı Cengiz K'nin 42 VN 236 plakalı otomobille kaçtığını belirleyen polis, aracın merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde olduğunu tespit etti. Mahalleye gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan Cengiz K, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

 
EtiketlerKONYAKonya İl Emniyet MüdürlüğüKonya Eğitim ve Araştırma HastanesiCihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
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