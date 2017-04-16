Aranan PKK'lı sandıkta yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aranan bir PKK'lının sandıkta yakalandığını açıkladı.

Aranan PKK'lı sandıkta yakalandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aranan bir PKK'lının sandıkta yakalandığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Soylu, öğle üzeri de terör örgütü PKK'dan aranan bir şahsın yakalandığını bildirdi.

 
Etiketlerİçişleri Bakanı Süleyman SoyluFETÖ
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