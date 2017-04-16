Aranan PKK'lı sandıkta yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aranan bir PKK'lının sandıkta yakalandığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Soylu, öğle üzeri de terör örgütü PKK'dan aranan bir şahsın yakalandığını bildirdi.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aranan bir PKK'lının sandıkta yakalandığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Soylu, öğle üzeri de terör örgütü PKK'dan aranan bir şahsın yakalandığını bildirdi.
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