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Aranan isimler enselendi!

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

15 Ağustos 2017 Salı 16:27
Aranan isimler enselendi!

Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 21 kişiye yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Denizli merkez, Buldan ve Güney ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, müftülük ve belediye çalışanlarının olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütle bağlantısı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerinde arama yapılan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişiyi yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:27
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