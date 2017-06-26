Aranan FETÖ'cü trafik uygulamasında yaklandı

Alınan bilgiye göre; Bilecik’in çeşitli noktalarında yapılan uygulamalar neticesinde savcılık tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olan Ahmet Ş. (38) adlı şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan trafik uygulamasında yakalandı.

Yakalanan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.