Aranan FETÖ'cü sandık başında yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Trabzon'da oy kullanmak için geldiği okulda yakalandı.

Aranan FETÖ'cü sandık başında yakalandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:26

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Trabzon'da oy kullanmak için geldiği okulda yakalandı. Trabzon'un Arsin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen E.Ö'nün işlemleri sürüyor.

 
Etiketlerfetöreferandumreferandum sonucu
HABER YORUMLARI
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tomtomtummy

Biraz pahali olacak ama biz her 10 gun de bir secim duzenlersek bunlarin tumunu yaklariz. Duruma bakilirsa secim en etken FETOcu yakalama formulu gibi. Ya Bismillah, at su secim agini, yakala FETOcu baligi.

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tomtomtummy

Ha ha ha, ya bu [email protected] bu kafayla nasil bu kadar guclenmeyi becermis de akilli ve gozu aciklarin 40 yil ruhu duymamis?

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Rabia Zafer

Bence her sınıfta bir sivil polis, bulunmalıdır. Oyların sayımı bitinceye kadar. Böylece, hem sandıklar korunur, hemde suçlular yakalanır.

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turgut

Fettosu referandum sonuclarindan sonra funye ile patlatacagiz... he he... kivrak fettos....

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