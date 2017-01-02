Aranan FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı

Kayseri'de yılbaşı gecesi evinin çatı katında yakalanan FETÖ zanlısı Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci adliyeye sevk edildi.

Aranan FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 18:20
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci, evinin çatı katında yakalandı.

Hakkında yakalama kararı verilen, FETÖ ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla kapatılan İtimat Güvenlik firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı da olan Setenci, polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi evinin çatı katında gözaltına alındı.

Örgütün, sözde Kayseri mütevelli heyetinde de yer aldığı iddia edilen Fatih Setenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

 

 
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