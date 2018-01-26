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FETÖ'cü eski yüzbaşı enselendi

Erzincan'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı Mersin'de gözaltına alındı.

26 Ocak 2018 Cuma 11:29
FETÖ'cü eski yüzbaşı enselendi

Erzincan'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski yüzbaşı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı A.H'nin, kayınbabasının Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese giden ekipler, A.H'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Erzincan'a gönderilecek.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:29
  1. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
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