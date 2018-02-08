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FETÖ zanlısı eski dekan enselendi

Kayseri'deki kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı FETÖ şüphelisi olarak Zonguldak'ta gözaltına alındı.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:07
FETÖ zanlısı eski dekan enselendi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski dekan Zonguldak'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama" suçlamasıyla aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen'i Zonguldak'ta gözaltına aldı.

Kayınbabasının evinde gözaltına alınan zanlı Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:07
  1. Kayseri
  2. FETÖ
  3. Melikşah Üniversitesi

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