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Aranan 2 şahıs yol kontrolünde yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde 14 ayrı suçtan aranan bir kişi ile 2 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:39
Aranan 2 şahıs yol kontrolünde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mersin Antalya karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Kontrolde durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde kimlik bulunmayan bir yolcunun hareketlerinden ve beyan ettiği kimlik bilgilerinden şüphelenen ekipler, şahsın ailesine ait kimlik bilgilerini araştırdı. Araştırma sonucunda bir kardeşin 14 ayrı suçtan arandığını gören ekipler, kimliği bulunmayan şahsın bu olabileceği üzerinde durdu. Yapılan parmak izi testi sonucunda 14 ayrı suçtan 2010 yılından itibaren yakalama kararı ile aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Ekipler ayrıca yine yol kontrolleri sırasında 2 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar Anamur T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:39
  1. Antalya
  2. Mersin
  3. Anamur
  4. Mers
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