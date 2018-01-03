Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aralık’ta en çok yaş üzümün fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 36,07 ile yaş üzüm olduğu bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:10
Aralık’ta en çok yaş üzümün fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 36,07 ile yaş üzüm olduğu bildirildi. İTO tarafından Aralık 2017 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yaş üzüm, geçen yılın aralık ayında yüzde 36,07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Aynı dönemde, fiyatlarında artış görülen diğer harcama kalemleri, aynı gruptan yüzde 24,18 ile domates, yüzde 19,02 ile salatalık, yüzde 17,31 ile taze fasulye ve yüzde 12,80 ile balık oldu. Söz konusu dönemde maç giriş bileti ücreti yüzde 19,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak belirlendi. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 10,83 ile ıspanak, yüzde 10,30 ile portakal, yüzde 8,43 ile pırasa ve yüzde 2,69 ile ayva olarak kayıtlara geçti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis olmanın şartları değişti! İşte yeni kurallar
    1. Polis olmanın şartları değişti! İşte..
    2. Ahmet Çakar patladı: Gücünüz ona mı..
    3. Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını,..
    4. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
    5. Beytüşşebaplı çocukların bayrak sevgisi
    6. Yolda bulduğu su faturasının borcunu..
    7. Çin'den Türkiye'ye vize kolaylığı
    8. Toplum mühendisleri bir kez daha..
    9. Anaokulundan Filistinli Muhammed'e..
    10. İsrail açık açık tehdit etti! 'Hazır..
    11. Vida'ya adının Türkçe'de ne anlama..
    12. Her yerde aranan FETÖ şüphelisi bakın..
    13. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın..
    14. Akşener'in konvoyunda kaza
    15. Yeni hat için harekete geçildi...
    16. 'Göstericilerin cebinde Suudi..
    17. Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! O..
    18. En düşük memur maaşı belli oldu
    19. TSK'da düğmeye basıldı: Bütün rütbeli..
    20. Çin'den ABD'ye çağrı: İkna edin
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı