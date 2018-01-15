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Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Tarımürünleri üretici fiyatendeksi (Tarım–ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,07 artış gösterdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 ve balıkçılıkta  yüzde 21,60 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8,62 azalış gerçekleşti.
 
Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti
 
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,32 azalış olarak gerçekleşti.
 
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,68 arttı
 
Alt tarım gruplarından; tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 3,24, çeltik yüzde 2,69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,25 ve yağlı meyveler yüzde 1,10 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 1,60 azalış gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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