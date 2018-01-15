Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 ve balıkçılıkta yüzde 21,60 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8,62 azalış gerçekleşti.



Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,32 azalış olarak gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,68 arttı



Alt tarım gruplarından; tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 3,24, çeltik yüzde 2,69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,25 ve yağlı meyveler yüzde 1,10 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 1,60 azalış gösterdi.