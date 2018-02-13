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Aralarında o isimlerin de olduğu… Belçika’dan terör örgütüne darbe

Belçika yargısı alt mahkemenin ‘PKK'lıların terörden yargılanamayacağı’ kararının yanlış olduğunu ifade etti. Böylece PKK’lı teröristlerin yargılanmasının önü açıldı.

13 Şubat 2018 Salı 21:04
Aralarında o isimlerin de olduğu… Belçika’dan terör örgütüne darbe

Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararını bozdu.Edinilen bilgiye göre, Belçika Federal Savcılığı’nın istinaf mahkemesinin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararına itirazı, Yargıtay tarafından karara bağlandı.

Karara göre, alt mahkemenin kararı bozularak, dosya soruşturma dairesine iade edildi. Yargıtayın, savcılık itirazı üzerine vermiş olduğu karar doğrultusunda, PKK terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmasının önü açıldı.Kasım ayı başında, Belçika Federal Savcılığının temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı, suçlanan PKK'lıların yaptıklarının terör eylemi olduğu belirtilmişti.

Dava süreci Savcılık, 2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te iddianamesini sunmuştu. İddianamede PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu.

Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.Brüksel Soruşturma Dairesi, geçen sene kasım ayında bu suçlamalar kapsamında yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmederek davanın ceza mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" ifadeleri yer almıştı. Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti. İstinaf mahkemesi 14 Eylül'de de Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı reddetmişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 21:04
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