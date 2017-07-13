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Aralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldü

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda iki Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 08:46
Aralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldü

Suudi ArabistanHaber Ajansı SPA'nın haberinde, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Adil bin Receb ez-Zehrani ile Ebubekir Ali Behlül isimli askerlerin öldüğü bilgisine yer verildi.

Zehrani ve Behlül'ün ölümüyle Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 30'a yükseldi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 08:46
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