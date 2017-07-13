Aralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldü
Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda iki Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.13 Temmuz 2017 Perşembe 08:46
Suudi ArabistanHaber Ajansı SPA'nın haberinde, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Adil bin Receb ez-Zehrani ile Ebubekir Ali Behlül isimli askerlerin öldüğü bilgisine yer verildi.
Zehrani ve Behlül'ün ölümüyle Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 30'a yükseldi.