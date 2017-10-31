Arakanlıları taşıyan tekne alabora oldu

Bangladeş basınına göre, yerel yetkili Md Mikaruzzaman, Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde sabah erken saatlerde alabora olduğunu açıkladı.

Teknede bulunan 4 kişinin cesetlerinin bulunduğunu kaydeden Mikaruzzaman, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve yerel yetkililerin teknedeki 23 yolcuyu kurtardığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Göç Örgütünün Bangladeş Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Naf Nehri ya da Bengal Körfezi üzerinden Bangladeş'e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınmasından dolayı sık sık alabora oluyor.