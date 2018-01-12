Arakanlılara kimlik projesi

Arakanlı Müslümanlar, “Rohingya Projesi” ile kimlik sahibi olacak ve bulundukları ülkelerde kendilerini tanıtabilme fırsatı elde edecek.



“www.rohingyaproject.com” adlı sitenin tanıtımı Malezya’da gerçekleştirilen “Rohingya Projesi” ile duyrulurken, Myanmar’da gördükleri şiddetten kaçarak başka ülkelere sığınan ve hiçbir statüsü bulunmayan Arakanlı Müslümanların kimlik sahibi olması planlanıyor. Kendisi de Arakanlı Müslüman olan projenin kurucu ortaklarından Muhammed Nur, “Bu insanların ellerinde bir belgeleri olmadığı için kendilerini herhangi bir kuruma tanıtamıyor. Dolayısıyla yaşadıkları ülkelerde banka hesabı açma, çocuklarını okula kaydettirme gibi olanaklardan faydalanamıyor. Biz bu projeyle Arakanlıların ellerindeki resmi belgelerle havuzumuza kayıt olmalarını sağlayacağız. Burada da tüm belgeleri inceleyerek bu insanların belgelerine bağlı kalarak onlara kimlik kartları çıkartacağız. Bu kimliklerle Arakanlı Müslümanlar kendilerini tanıtabilecek” diye konuştu.