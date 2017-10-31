Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arakanlı Müslümanların göçü devam ediyor

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların göçü devam ediyor

31 Ekim 2017 Salı 17:35
Arakanlı Müslümanların göçü devam ediyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana ise Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçan 607 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e ulaştığını kaydetti.

Millman, "Sayı azalmasına rağmen insanlar, Cox's Bazar'daki geçici yerleşim bölgelerine her gün gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan kamplardaki Arakanlı sayısı toplamda 820 bine ulaştı." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch da "Arakanlı sığınmacıları taşıyan teknenin sabah erken saatlerde Bengal Körfezi'nde batması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Baloch, 15 yaşında bir çocuğun olay yerinde, 3 sığınmacının da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Baloch, yaralanan 19 kişinin de yerel hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

BMMYK çalışanlarının kazanın ardından bölgeye intikal ederek hayatta kalanlara tıbbi destek, yiyecek, battaniye ve kıyafet yardımında bulunduğunu aktaran Babor Baloch, görgü tanıklarına göre teknede 6 aileden 42 kişinin bulunduğunu ifade etti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele"yi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de halen Bangladeş'e kaçmanın yollarını arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 200 binin altına geriledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:35
  1. Arakanlı Müslüman
  2. Arakan
  3. Uluslararası Göç Örgütü
  4. ARAKANLI MÜSLÜMANLARA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un golcüleri geçen sezonu yakaladı
    1. Trabzonspor'un golcüleri geçen sezonu..
    2. Beşiktaş rekor için sahaya çıkıyor
    3. Dünyanın en çok kazanan tenisçisi oldu
    4. Beşiktaş, Avrupa'da 200. maçına çıkacak
    5. Cam filmleri için süre verildi
    6. Sofuoğlu son yarışa yetişecek
    7. 4 parti anlaştı komisyon kuruluyor
    8. Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı..
    9. '41 yıllık özleme son vermek istiyoruz'
    10. AVM faresi turistin akıl almaz yöntemi
    11. Rodallega'ya 3 maç ceza
    12. Orman: Köprünün altından daha çok..
    13. Mesleki eğitim memleket meselesi
    14. Öldürülen teröristlerden biri bakın..
    15. Rodallega'ya büyük şok! Suç..
    16. Hitler'in 1955 yılına kadar yaşadığına..
    17. Dünyada günün özeti – 31 Ekim 2017
    18. FETÖ’nün yeni ini Mozambik
    19. Rusya o kenti üç füze ile vurdu
    20. Yabancı yatırımcılar o ülkeden ev..
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’