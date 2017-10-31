Arakanlı Müslümanların göçü devam ediyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana ise Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçan 607 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e ulaştığını kaydetti.

Millman, "Sayı azalmasına rağmen insanlar, Cox's Bazar'daki geçici yerleşim bölgelerine her gün gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan kamplardaki Arakanlı sayısı toplamda 820 bine ulaştı." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch da "Arakanlı sığınmacıları taşıyan teknenin sabah erken saatlerde Bengal Körfezi'nde batması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Baloch, 15 yaşında bir çocuğun olay yerinde, 3 sığınmacının da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Baloch, yaralanan 19 kişinin de yerel hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

BMMYK çalışanlarının kazanın ardından bölgeye intikal ederek hayatta kalanlara tıbbi destek, yiyecek, battaniye ve kıyafet yardımında bulunduğunu aktaran Babor Baloch, görgü tanıklarına göre teknede 6 aileden 42 kişinin bulunduğunu ifade etti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele"yi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de halen Bangladeş'e kaçmanın yollarını arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 200 binin altına geriledi.