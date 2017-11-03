Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'e geçişleri sürüyor

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'e geçişleri devam ediyor.

03 Kasım 2017 Cuma 14:41
Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'e geçişleri sürüyor

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele bahanesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybederken hayatta kalanlar insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor.

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

KAÇANLARIN YÜZDE 60'DAN FAZLASI ÇOCUK

Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 582 bine ulaşırken, kaçanların yüzde 60'tan fazlasını çocuklar oluşturuyor.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:41
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Myanmar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ısrarını sürdürüyor
    1. Rusya ısrarını sürdürüyor
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    3. İsrail'den Filistinlilerin aranmasına..
    4. 'Ilımlı İslam' söylemi neyin habercisi?
    5. İyi Partili isim haddini aştı, büyük..
    6. Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri
    7. Org. Hulusi Akar Elazığ ve Tunceli'de..
    8. İngiliz bakan gizlice İsrail ile..
    9. BDT ülkeleri Özbekistan'da toplandı
    10. Çin’den Kore Yarımadası için itidal..
    11. Kazakistan’da ünlü yazar Avezov anıldı
    12. Barzani'nin son imzası pahalıya patladı
    13. Hakeme saldıran taraftarın mesleği şok..
    14. Doların ateşi yükseldi
    15. Yerli otomobilin ikinci taliplisi de..
    16. Operasyon sonrası köpekler buldu
    17. Parasız kalan FETÖ şimdi de bunu yaptı
    18. 'Trabzonlu eniştem bile ilk 11 yazıp..
    19. O saldırıyı DEAŞ üstlendi!
    20. 2018'in vergi, harç ve cezaları
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar