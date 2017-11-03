Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'e geçişleri sürüyor
Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın Bangladeş'e geçişleri devam ediyor.03 Kasım 2017 Cuma 14:41
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele bahanesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybederken hayatta kalanlar insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor.
Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
KAÇANLARIN YÜZDE 60'DAN FAZLASI ÇOCUK
Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 582 bine ulaşırken, kaçanların yüzde 60'tan fazlasını çocuklar oluşturuyor.