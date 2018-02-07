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Arakanlı Müslümanları oraya topladılar!

Arakanlı Müslümanların Myanmar'da maruz kaldıkları zulüm devam ediyor. Myanmar'dan son gelen görüntüler yine yürek burkuyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:45
Arakanlı Müslümanları oraya topladılar!

Arakan Müslümanlarının, Myanmar hükümeti tarafından maruz kaldıkları sistematik soykırım girişimi tüm şiddetiyle devam ediyor. Arakan'da Müslümanların yaşadığı bölgeden gelen son görüntüer yine yürek burkuyor.

Susuz ve aç bir şekilde uzun günler geçiren Arakan Müslümanlarına en büyük yardım ise Türkiye'den yapılıyor. Kızılay başta olmak üzere önemli kurumlar Arakanlı Müslümanlar için günlük yemek ve temiz su sağlıyor.

ÇOCUKLAR "TÜRKİYE" SLOGANIYLA SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Arakanlı Müslümanlar, kendilerine en çok yardımda bulunan ülke olan Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi duyuyorlar.

Türkiye'den giden heyetin Arakan Müslümanlarının çok ağır şartlarda yaşadıkları bölgeye girmesinden sonra temiz su ve temel insani ihtiyaç malzemelerine kavuşan Arakanlılar "Türkiye, Türkiye" sloganı ile büyük sevgi gösterisinde bulundular.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:45
  1. Türkiye
  2. Arakanlı Müslümanlar

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