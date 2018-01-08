Arakanlı Müslümanlar için belgesel çekildi

Afyonkarahisar'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş Myanmar sınırındaki Arakanlı Müslümanların yaşam şartlarını anlatan 32 dakikalık belgesel hazırladı.

Afyonkarahisar İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeselin geçen ay Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlara götürülen yardımlar esnasında çekildiğini söyledi.

Ertürk, belgeselin sosyal medya üzeriden bugün itibarıyla yayınlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belirlenen tarihte Afyonkarahisar ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Bangladeş'e giden dernek üyesi arkadaşlarımızla yaklaşık 60 saatlik bir video çekildi. Biz de bu görüntüleri 32 dakikalık bir belgesele çevirdik. Bu belgeselle oralara gidemeyen kardeşlerimizin oraya gitmiş gibi olmasını ve yaşanan dramı görmesini amaçladık. Bugün belgesel İHH'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı."

Ertürk, herkesi Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin hayatlarını anlatan belgeseli izlemeye davet etti.