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Arakan'ın Mavi Marmara'sına izin yok!

Malezya'dan Arakan Müslümanlarına ulaştırmak için 10 Ocak'ta yola çıkacak olan insani yardım gemisine ırkçı budist Myanmar hükümetinden izin verilmeyeceği açıklandı

Arakan'ın Mavi Marmara'sına izin yok!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:13
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Malezya'dan Arakan Müslümanlarına ulaştırmak için 10 Ocak'ta yola çıkacak olan insani yardım gemisine ırkçı budist Myanmar hükümetinden izin verilmeyeceği açıklandı.

Rohingya (Arakan) Müslümanları için yiyecek ve acil durum malzemeleri taşıyan bir yardım filosu Ocak ayında Myanmar'ın Rakhine Eyaletine gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor.

İslam Kuruluşları Malezya Danışma Konseyi Genel Sekreteri Zulhanis Zainol yaptığı açıklamada, cuma günü filonun Kuala Lumpur büyükelçiliği vasıtasıyla Myanmar girmek için izin başvurusunda bulunduğunu açıklamada, ancak henüz olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi.

Zainol, "Yanıt almasak bile, bunun önemli bir insani misyon olduğuna inandığımız için yelken açmaya devam edeceğiz" dedi.

Malezya, Myanmar hükümetinin Rakhine'deki şiddetli bir darbe yaparak güvenlik güçlerinin saldırıları ile sivil halkın istismar edildiğini söyleyerek bir çok kişiyi öldüren ve 30.0000 Rohingya'yı yerinden eden Myanmar hükümetini sert bir dille eleştiriyor.

MYANMAR'IN 'MAVİ MARMARA'SINA İZİN YOK

Myanmar hükümeti ise "Bizden izin almadan hiç kimse sularımıza giremez. Onlar yaparsa, biz cevap vereceğiz - onlara saldırmayacağız, ama biz onları almayacağız" açıklaması yaptı.

Myanmar'ın başkanlık ofisi sözcüsü Zaw Htay, böyle bir talep aldıklarını reddetti ve önceden izin almaksızın filonun limanlarına girişini kabul etmeyeceklerini söyledi. Hükümet yardım filosunun muhtemel çatışmaları tetiklemesinden korktuklarını söyledi.

Başkanlık ofisi sözcüsü Zaw Htay Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Eğer sorun arıyorlarsa bunu kabul etmeyiz," dedi. Htay "Myanmar'da yaşayan vatandaşlarımız için hiçbir iznimiz olmadan bizim karasularımıza giremezler, yaparlarsa cevap vereceğiz - onlara saldırmayacağız, ancak almayacağız" dedi.

10 Ocak'ta Malezya'dan hareket edecek olan filo, Rohingya nüfusu için 1.000 ton pirinç, tıbbi yardım ve diğer temel maddeleri taşıyacaktı.
Bu ayın başlarında Malezya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 'ne insani yardımı koordine etmeye ve Rohingya Müslümanlara karşı işlenen zulümleri soruşturmaya çağırdı.

Malezya ve Myanmar, birbirlerinin iç meselelerine karışmamak için uzun süredir devam eden bir politikaya sahip olan 10 uluslu grubun üyesidir.
Malezya'da, daha önce yaşanan şiddet nedeniyle yerinden edilmiş 150,000 ila 200,000 Rohingyalı var.

Myanmar, daha önce insani yardım için Rakhine'e erişimin açık olacağını belirtti ancak bazı Rohingya toplulukları, güvenlik gerekçesiyle kuruluşlara yardım etmek için sınır dışı bırakıldı.

 
EtiketlerMYANMARarakanMAVİ MARMARARohingyaArakan MüslümanlarıRohingyaBudist çetelerbudist
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