“Arakan’da İşler Çığırından Çıkabilir”

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Myanmar Özel Danışmanı Vijay Nambiar, BM Genel Merkezi’nde AA muhabirine verdiği mülakatta, BM’nin Arakan’daki gelişmelerden “büyük endişe” duyduğunu belirterek, “Arakan’da işlerin çığırından çıkma tehlikesi var. Myanmarlı liderlerin, Arakanlılara ve uluslararası topluma güvence vermek için daha çok çaba göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Çok Az Şey Yapıldı”

Myanmar’da ağustos ayında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile “21. Yüzyıl Panglong Barış Konferansı”na katılan Nambiar, “Arakan’da yerlerinden edilmiş insanların çaresizliği, özellikle Rohingyaların (Arakanlı müslümanlar) durumu çok kötü. Durumun iyileştirilmesi için çok az şey yapıldı, halkta artan bir çaresizlik duygusu var.” dedi.

“Saldırılar Güvenlik Güçleri Tarafından Yönetildi”

Nambiar, Arakan’da 9 Ekim’de karakollara düzenlenen saldırıların ardından Arakanlı müslümanları hedef alan şiddet eylemlerinin şaşırtıcı olmadığına, öte yandan öncekilerden farklı olduğuna dikkat çekerek, “Geçmişteki saldırılar dağınık ve rastgele bir biçimde iki toplumu (Budistler ve müslümanlar) da etkiliyordu. Son saldırılar ise böyle değil. Eğitilmiş gruplar tarafından düzenlendi ve güvenlik güçleri tarafından yönetildi.” diye konuştu.

Ülkede karakollara yönelik saldırıların tartışmasız şekilde kınanması gerektiğini öne süren Nambiar, saldırıların ardından Myanmar ordusunun düzenlediği operasyonlar için, “Bir hükümet veya güvenlik güçlerinin saldırılara cevap vermesi ve durumu kontrol altına alması meşru iken, bunun hukukun üstülüğüyle uyumlu ve orantılı olması gerektiğini vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vijay Nambiar, Arakan’dan alınan mevcut bilginin resmî kanal süzgecinden geçerek kendilerine ulaştığını ve gerçekliğinin sorgulanamadığını ifade ederken, yaşananlar hakkında “söylentiler ve abartılı anlatımlar”ın var olduğunu iddia etti.

Uluslararası İnisiyatif

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin büyükelçiliği, Arakan’da insânî dramla karşı karşıya kalan Arakanlı müslümanlara yardım ulaştırmak için bir araya gelmiş, yayımlanan ortak bildiride eyaletteki insânî kriz konusunda duyulan endişe dile getirilmişti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının, Suu Çii’nin daveti üzerine Arakan’daki durumu görüşmek üzere Yangon’da bir araya gelmesi, sorunun çözümü yönünde son günlerde atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.