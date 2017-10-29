Arakan'da büyük skandal... Sonunda bunu da yaptılar

Arakanlı Müslümanları asırlardır yaşadıkları topraklardan süren Myanmar ordusu, şimdi de yüz binlerce kişinin geride bırakmak zorunda kaldığı tarlalardaki mahsullere el koyuyor. Myanmarlı yetkililer cumartesi gününden itibaren, Arakan bölgesinden kaçan Müslümanlara ait pirinç tarlalarındaki mahsulleri toplamaya başladıklarını, ilk etapta 71 bin hektarlık alandaki ürünleri kaldırdıklarını duyurdu. Yüzlerce köyü yakıp yıkan ve bölgede etnik temizlik uygulayan Myanmar ordusu, 25 Ağustos'tan beri 600 bin kişinin kaçtığı tarlalarda çalışmak üzere ülkenin başka bölgelerinden otobüslerle Budist işçileri de bölgeye sevk etti.

Myanmarlı yetkililer, Arakan'da yaşadığını belgelerle ispatlayabilen kişilerin evlerine dönebileceğini söylemelerine rağmen uzmanlara göre bu dönüş pek mümkün görünmüyor. Arakanlı Müslümanların herhangi bir kimlik veya belge edinmesine izin vermeyen Myanmar hükümeti, dönme ihtimali olan kişilerin tarlalarını da yağmalayarak bölgenin sahibi Müslümanlara iyice kapıyı kapatıyor.

"İKİ KIZIMI GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER"

Avustralya devlet televizyonu SBS'ye konuşan Rohingyalı sığınmacı, "İki oğlumu ve iki kızımı kaybettim. Gece yarısı ordu evimizi bastı ve evimizi yaktı. Kızlarıma tecavüz ettiler, sonrasında gözlerimin önünde öldürdüler. Oğullarım da devlet tarafından öldürüldü" diye konuştu.