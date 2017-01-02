Arakan'da bölge gazetecilere ve araştırmacılara kapalı

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan işkencenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hükümet görüntüleri soruşturacağını açıkladı.

Arakan'da bölge gazetecilere ve araştırmacılara kapalı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 12:02
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Myanmar hükümeti Rohingya (Arakan) sivil halkına işkence eden polislerin görüntülerinin yayınlanmasının ardından video hakkında soruşturma açacaklarını açıkladı.

Hükümet, bir polis memurunun çektiği görüntülerin Kasım ayında Rakhine eyaletinde gerçekleştiğini söyledi.

Myanmar hükümetinin Arakan Müslümanlarına karşı uygulanan baskıyı yalanlamasına rağmen ortaya çıkan görüntüler gerçeklerin tam tersi olduğunu gözler önüne serdi.

Rakhine eyaleti, bölgeyi gazetecilere ve araştırmacılara kapalı tutuyor.

 
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