Arakan’da 320 Bin Çocuk Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından dolayı her hafta yaklaşık 12 bin Arakanlı çocuğun Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını, kamplardaki korkunç yaşam koşulları ve su yolu ile bulaşan hastalıkların ise 320 bin çocuğu tehdit ettiğini açıkladı. ‘Şiddet ve Soykırıma Maruz Kalan Arakan’a Sahip Çık!’ çağrısıyla yardım seferberliği başlatan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, toplanan yardımları bölgeye giderek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Hayırseverlerin yardımları çocuk, kadın, genç, yaşlı yüz binlerce Müslümanın yarasına merhem oldu.

Yardımların dağıtımında koordinatörlüğü sağlayan vakfın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz çok acı bir tablo ile karşılaştıklarını belirtti. Dünyanın gözleri önünde yapılan saldırılardan canlarını kurtarabilmek için ormanlara ve Bangladeş sınırındaki kamplara sığınmak zorunda kalan Rohingyalı Müslümanlar, etraftan topladıkları malzemelerle yaptıkları ilkel çadırlarda yağmur ve suyun içinde açlıkla ve salgın hastalıklarla yaşam mücadelesi veriyor. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bağışçılarının da destekleriyle topladığı yardımları Bangladeş’teki kamplara ulaştırdı. Vakıf öncelikli ihtiyaç olan gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan acil yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.