Arakan yavaş yavaş ölüyor...

Arakan'da Müslümanlara yönelik ordu güçlerinin ve emniyet mensuplarının saldırıları hız kesmiyor.

Arakan vilayetindeki yetkililer polis ve ordu kuvvetlerinin Mungadu şehrinde geçen Ekim ayının 9'unda yaptıkları saldırıların ardından Arakanlı müslümanların sağlık durumlarının kötüleşmesine karşı uyardı.

Yerel ajans kaynaklarına göre, yaralıların sağlık durumları açık yaralar, yanıklar, şişlik, irin akması, yaraların enfeksiyon kapmasi ve ilaç bulunamayan zamanlarda iltihaplanma sebebiyle kötüleşiyor. Yaralıların hepsinin silahsız sivil olduklarını açıkladı "onlar yavaş yavaş ölüyorlar ve yaraları için herhangi bir ilaç bulamıyorlar" tedavi olabilmeleri için acilen ilaca ihtiyaçları var. Ancak devlet hastaneleri onları kabul etmiyor.