'Arakan yardımlarımız aralıksız sürüyor'

Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara uygulanan katliamdan kaçmayı başaran Arakanlılar, Bangladeş'e sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise Arakan içlerine götürdüğü yardımların yanı sıra Bangladeş'e göç eden yüzbinlerce mülteciye de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. İHH’nın yardım ulaştırdığı mülteciler içerisinde hem kriz öncesinde Bangladeş’e göçen hem de kriz sonrasında Bangladeş’e göç eden 1 milyon 200 bini aşkın kişi bulunuyor.

Bu kapsamda İHH, hem Arakan'da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan'dan Bangladeş'e göç eden 1 milyonu aşkın Arakanlıya yardım ulaştırmaya devam ediyor. İHH, 24 Ağustos’tan bugüne kadar 735 bin 200 Arakanlıya yardım malzemesi ulaştırdı. Yardımlar, Bangladeş’te bulunan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında ve Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Sittwe, Maundaw ve Buthidaung bölgelerinde gerçekleştirildi.

Farklı kalemlerde yardım

Hayırseverlerin destekleriyle İHH tarafından Arakanlı mültecilere yapılan yardım kalemleri arasında gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları bulunuyor. Gerçekleştirilen yardımlar şu şekilde:

Gıda yardımları

-64 bin 567 adet gıda paketinin dağıtımı

-9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

-16 bin 302 aileye pişirilmiş et dağıtımı

Beslenme yardımı

-0-4 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara 3 bin 850 adet mama dağıtımı

Giyim ve araç gereç yardımları

-Erkek, kadın, ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 8 bin 886 kıyafet paketinin dağıtımı

-7 bin 333 aileye mutfak ve yaşam malzemelerinin dağıtımı

-5 bin adet şemsiye dağıtımı

-4 bin 300 aileye nakit para yardımının yapılması

Kışlık yardımlar

-20 bin 385 aileye battaniye dağıtımının yapılması

-Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı beşer bin adet kazağın dağıtılması

-Kadınlar için bin 500 adet geleneksel şal dağıtımı

-Erkek ve kadınlar için şal ile kışlık elbise, çocuklar için ise iki adet kazağın bulunduğu 800 adet kışlık elbise paketi dağıtımı

Barınma desteği

-12 bin 865 aileye tente dağıtımı

-11 bin 340 aileye hasır dağıtımı

-945 aileye bambudan yapılan barınak inşası

-Bin 100 adet barınağın inşası sürüyor

Su ve hijyen desteği

-113 adet su kuyusunun hizmete açılması

-23 bin 200 adet hijyen paketi dağıtımı

-14 bin 750 adet cibinlik dağıtımı

-305 adet banyo ve tuvalet yapımı

-Bin adet kadın hijyen paketi dağıtımı

Eğitim desteği

-400 çocuğun sürekli eğitim ve rehabilite hizmeti aldığı 2 ayrı rehabilitasyon merkezinin açılması

-3 adet çocuk rehabilitasyon merkezinin inşasının devam etmesi

Sağlık desteği

-Myanmar ve Bangladeş’te 2 ayrı sağlık merkezi açıldı. Bugüne kadar 91 bin 245 kişiye sağlık hizmeti verildi.

-45 yaralının hastaneye sevk edildi ve tedavileri gerçekleştirildi.

Arakanlılara üst düzey ziyaret

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 6 AK Partili Milletvekili ve İHH Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH’nın Bangladeş’teki çalışmalarını ziyaret etmişti. Hemen ardından da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İHH’nın bölgede hizmete açtığı Koordinasyon Merkezi’ne giderek incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Destekte bulunmak için

Hayırseverler, Arakan’da yaşanan kriz için bütün operatörden ARAKAN yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca İHH’nın tüm banka hesaplarına yine ARAKAN açıklaması ile destekte bulunabilir.