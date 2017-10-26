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Cemiyet ve sanat dünyası Arakan’a destek için bir arada

Aile Danışmanı ve Organizatör Hürrem Ahu Özdemir, tüm geliri Kızılay aracılığı ile Arakan’a gönderilecek olan bir alışveriş etkinliğine ev sahipliği yaptı.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:26
Cemiyet ve sanat dünyası Arakan’a destek için bir arada

“Bir El’de Sen Ver” sloganı ile Aile Danışmanı ve Organizatör Hürrem Ahu Özdemir, tüm geliri Kızılay aracılığı ile Arakan’a gönderilecek olan bir alışveriş etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen alışveriş etkinliği, sabah 9:00 da başlayıp, 22:30’a kadar devam etti.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinlikte, giyimden züccaciyeye kadar birçok ürün ve firma uygun fiyata satış gerçekleştirdi. Toplam 72 firmanın katıldığı organizasyonda, Türk Kızılayı İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu daetkinlikte yer aldı. Niran Ünsal’ın şarkılarıyla renk kattığı yardım gününde, toplanan gelirler Arakan’da mağdur olan müslümanlara gönderilecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:26
  1. Hürrem Ahu Özdemir
  2. Türk Kızılayı
  3. Çırağan Sarayı
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