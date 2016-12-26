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Araçlarını söken Volkswagen sahiplerine büyük şaşkınlık

Emisyon skandalı çerçevesinde araçlarını Volkswagen'e iade etmeden önce parçalarını sökerek ek kazanç elde etmeye çalışanlar büyük bir şokla karşılaştı. ABD'li Charles Breyer, şirketin bu konudaki itirazını haklı buldu. İşte krizi fırsata çevirmeye çalışanlar için verilen karar...

Araçlarını söken Volkswagen sahiplerine büyük şaşkınlık
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:38
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Geride bıraktığımız günler Volkswagen sahiplerinin araçlarını söktüğüne dair bir haber yayınlamıştık. Bildiğimiz üzere Alman otomotiv devi Volkswagen, emisyon skandalından ötürü sorunlu olduğu tespit edilen binlerce otomobilini geri çağırıyor. Bu geri çağırmaları fırsat bilen bazı Volkswagen sahipleri ise araçlarını parça parça sökerek satıyor ve ek gelir elde ediyordu. Zira VW'nin aracı geri almak için tek şartı 'kullanılabilir' olmasıydı.

İşte krizi fırsata çevirmek isteyen bu kişiler, ABD'den gelen haberle adeta şok oldular. USA Today'in haberine göre yargıç Charles Breyer, Volkswagen'in bu konudaki itirazını haklı buldu ve emisyon skandalı kapsamında iade alınacak araçların bu şekilde verilmesinin kabul edilemeyeceğine hükmetti. ABD'li Joe Mayer'in bu tutumunun emsal kabul edileceği ve aracının parçalarını söktükten sonra Volkswagen'e iade etmek isteyenlerin reddedileceği ifade ediliyor.

Hatırlayacağımız üzere Mayer, şirkete iade edeceği otomobilin kapılarını, kaputunu, koltuklarını, multimedya ekranını, vites ve el frenindeki deri kaplamayı, tamponunu, klima ızgaralarını ve stepneyi dahil bir çok bileşeni sökmüştü.


(Yeni Şafak)
 
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