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Araçlara kış bakımı uyarısı

Havaların soğumaya başlamasıyla araçların lastik, motor ve fren sistemi gibi önemli aksamlarında bakım yapılması, sürücülerin yolda kalmaması, sonradan ortaya çıkacak yüksek maliyetli olası arızaların önlenmesi açısından önem taşıyor.

29 Ekim 2017 Pazar 11:30
Araçlara kış bakımı uyarısı

Havaların soğumaya başlamasıyla sürücülerin kışın yolda kalmamaları için antifiriz seviye ve dereceleri, lastik diş derinlikleri, motor, aks ve ön takımlar başta olmak üzere detaylı araç bakının yapılmasının önemli olduğu bildirildi.

Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Kargılı, kış aylarına yaklaşırken sanayi çarşısındaki yoğunluğun arttığını söyledi.

"Sürücüler 'A'dan Z'ye bakım' yaptırmalı" 

Kargılı, Türkiye'de kış mevsiminin ağır geçtiğini belirterek sürücülerin yolda kalmaması için araçlarına "A'dan Z'ye bakım" yaptırmaları önerisinde bulundu.

Sürücülerin araçlarını tanıdıkları ustalara yaptırması gerektiğinin altını çizen Kargılı, şunları kaydetti:

"Lastiklerin havası en az ayda bir kez kontrol edilmeli. Karlı ve buzlu yollarda lastiğin havası düşürülmemelidir. Cam silecekleri ve fırçaları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eğer araçtaki akü, 3 yıldan fazla süredir kullanılıyorsa kış başlamadan önce kontrol edilmesi gerekir. Bunun dışında V kayışı motordan aldığı gücü vantilatör, su pompası ve alternatöre iletir. Yaz aylarında gevşeyen veya uzayan V kayışları işlevselliğini kaybedebilir. Kayışın gevşemesi ve kopması halinde aracınız hararet yapabilir. Bundan dolayı V kayışı ve triger kayışının kontrol edilmesi lazım."

"Zamanında bakım olası yüksek maliyetli arızalarında önüne geçer"

Sürücülere, havaların soğumaya başladığı bugünlerde daha fazla yoğunluk olmadan, kar yağışı başlamadan araçlarına bakım yaptırmayı öneren Kargılı, bu dönemde yapılacak bakımların sonradan ortaya çıkacak muhtemel arızaların yol açacağı yüksek maliyetlerin önüne geçeceğini söyledi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:30
  1. kışlık bakım
  2. araçlara kışlık bakım
  3. Anadolu Ajansı

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