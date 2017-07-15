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Araçla birlikte 60 bin lira para da yandı

Samsun’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında, aracın bagajında bulunan 60 bin lira para da yandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
Araçla birlikte 60 bin lira para da yandı

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici olduğu ileri sürülen Nuh K.’nin park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, araç tamamen yandı. Nuh K. aracının bagajında 60 bin lira parası olduğu söyledi. Ekipler aracın bagajını açtıklarında 60 bin lira paranın kenarlarının yandığını ve ortasının durduğunu fark etti. Yapılan araştırma sonucu yangının aracın elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:47
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Derecik
  4. Yangın
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