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Aracıyla denize uçan şahıs iki gün yaralı bir şekilde kurtarılmayı bekledi

Kuşadası Körfezi’nde aracıyla denize uçan bir kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kazanın iki gün önce meydana geldiği, söz konusu araç sürücüsünün iki gün boyunca kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde beklediği ortaya çıktı.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:12
Aracıyla denize uçan şahıs iki gün yaralı bir şekilde kurtarılmayı bekledi

Saat 12.10 sıralarında Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli mevkiinde kayalık bölgeye bir aracın uçtuğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucu Ahmetbeyli sahil kesiminde denize uçan araç ile yaralı bir araç sürücüsüne ulaşıldı. Yaralı araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan sahil güvenlik ekipleri, sedye ile uçurumdan çıkararak, yaralıyı 112 Acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu arada, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada M.N. isimli şahsın, iki gün önce aracıyla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediği için kaburga ve ayağında kırık halde iki gün boyunca kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:12
  1. marmaris
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