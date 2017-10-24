Aracınız kışa hazır mı?

Kasım ayına yaklaştıkça havalar da giderek soğumaya başladı. Doğu illerinde yüksek bölgelerde kar yağışı haberleri çoktan gelmeye başladı bile. Kışın zorlu şartlarda daha rahat ve güvenli bir sürüş yapabilmek için kış gelmeden aracınızın bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Bunun için kar yağmasını beklemenize gerek yok.

ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMALI

Uzmanlar güvenli ve sorunsuz bir sürüş için aracın periyodik bakımlarının yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle ön düzen ve lastikler, motor bakımı, elektrik sistemi, klima sistemi ve fren sisteminde detaylı bir inceleme ve bakımın yapılması gerekiyor.

Araçların zamanla yıpranan mekanik aksamlarının ve motorların kontrollerinin yapılması önemli. Bu sayede araçların performanslarında gözle görülür bir iyileşme yaşanıyor. Araçlarda bakım bedelleri komple bakım sistemi üzerinden belirleniyor. Bu fiyatlar ise aracın yedek parça ve aksesuarlarının ekonomik değerleri neticesinde şekilleniyor.

MARKA FİYATLANDIRILMASI BAKIM BEDELLERİNİ DE ETKİLİYOR

2017’de yıl boyunca araçlardaki motor yağı değişimi hava ve yağ filtresi değişim fiyatları 100 TL ila 250 TL arasında seyrediyor. Araçların bakımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli parçalardan olan triger kayışı, debriyaj balatası ve sağ sol salıncaklar gibi mekanik aksamlarının servis bakım ücretlendirmesi 400 TL ila 1000 TL arasında değişiyor. Bu noktada kullanılan yedek parçaların marka fiyatlandırması bakım ve değişim fiyatlarını da etkiliyor. Bu nedenle her araba markasında kullanılan orijinal parçaların piyasa değerleri farklılık gösterdiği için araç bakım bedellerinde de bu doğrultuda farklılıklar olabiliyor.

Elde edilen verilere göre 2017 yılı boyunca yapılan araç bakımlarında vatandaşların büyük bir kısmının araç bakım bedellerinden ziyade bakımlarda kullanılan yedek parçaların kalitesine göre tercih yaptığı ortaya çıktı. Uzmanlar da bu yönde görüş bildirerek maddi kaygıları bir kenara bırakıp, güvenilir servislerden kaliteli hizmet almanın önemini vurguluyorlar. Orijinal parçalar eşliğinde yapılan periyodik bakımlar sonucunda araçlarda güvenliğin artması, sürüş kolaylığı ve araç ömrünün uzaması gibi performans iyileşmeleri sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra kış lastikleri ve lastik zincirlerini de şimdiden aracınızda bulundurmanızda fayda var.