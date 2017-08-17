Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!

Aracınızda hiç su şişesi bıraktınız mı? Bu haberimizden sonra aracınızda bir daha su şişesinin yol açtığı tehlikeleri öğrendiğinizden bir daha bırakmayacaksınız. İşte suyu araçta bekletmenin yol açtığı tehlikeler…

Elektrik şirketinde çalışan Dioni Amuchastegui, sosyal medyadan paylaştığı bilgiler sonrasında, insanlara sıcak bir yaz gününde araçlarının içinde plastik su şişesi bıraktıklarında neler olabileceğini anlattı.

İnanılır gibi değil fakat Dioni’nin başına ürkütücü bir durum gelmiş.

Dioni yaşadığı ürkütücü olayı şu şekilde anlatıyor: “Aracın dışında bir şeyler yiyordum. Birden aracımın içinden dumanlar çıktığını gördüm. Plastik su şişesinden yansıyan güneş ışığı koltuğun tutuşmasına neden oldu.”

İçi su dolu bir plastik su şişesi söylendiği gibi güneş ışınlarını tutuşması kolay olan nesnelere yansıtabiliyor. Eğer bir de sıcak bir günse, yangın çıkma ihtimali çok fazla.

Dioni, “Bunun için bir test daha yaptık. Şişeyi güneş ışınlarının vurduğu bir yere yerleştirdik. Tekrardan yangın çıktı.”