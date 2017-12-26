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‘Aracında olmayan muayeneden geçemiyor’

Beyzbol kulübünün ve sahasının bulunmadığı Adana'da vatandaşlar beyzbol sopasına yoğun ilgi gösteriyor.

26 Aralık 2017 Salı 11:43
‘Aracında olmayan muayeneden geçemiyor’

Fiyatları 5 liradan başlayan el yapımı ve ithal beyzbol sopaları kentteki spor malzemesi satan dükkanlarda yoğun ilgi görüyor.

Beyzbol sopalarının büyük bir çoğunluğunun satıldığı Seyhan ilçesindeki Amerikan Pazarı esnaflarından Ahmet Yıldırım, toplu taşıma araçlarının yanı sıra pek çok araçta olası trafik kavgalarına karşı önlem amaçlı beyzbol sopası bulunduğunu kaydetti.

"ELİNE SOPAYI KAPAN KOŞUYOR"

Beyzbol sopasına özellikle şiddete meyilli gençlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “Gençlerimizi maneviyatsız ve ahlaksız yetiştiriyoruz. Bu nedenle dizilerde gördükleri kabadayılara, zengin ailelere özeniyorlar. Sopayı alıp arabalarına koyuyorlar, trafik tartışmasında eline sopayı kapan koşuyor. Yapmayın, etmeyin. Sopayla, bıçakla, silahla bu iş çözülmez. Halbuki evinden çıktığında bir fatiha okusa daha iyi. Fatiha, duadır, silahtır” diye konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZE TERS AMA SOPASINI KULLANIYORUZ"

Beyzbol sopası almak için bir dükkana gelen Mahsun Karaca isimli genç ise sopayı kavga amaçlı değil, halı ve kilim dövmek için satın aldığını öne sürerek, “Eşim için alıyorum. Kavgacı bir yapıya sahip değilim. Adana'da beyzbol sahası yok. Bu sopalar madem ki bu kadar çok satılıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'den beyzbol sahası yapmasını istiyorum. Bana sorarsanız da oynamayı düşünmüyorum. Kültürümüze ters ama sopasını kullanıyoruz. Genelde 7/C otobüs şoförleri kullanıyor. Beyzbol sopasının olmadığı araç muayeneden geçmiyor artık” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SalihSalih1 sa önce
    La havle:):) arkadaş yukarıda resmî olan kili sürekli trol video yapan bir kişidir.sizde bu trol olarak yapılan haberi ciddiye alıp haber yapmışsınız.ilahi siz:):)

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