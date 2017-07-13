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Aracın vites kutusundan yılan çıktı!

İzmit'te Ömer Ekiz isimli vatandaş otomobilini sanayiye götürdü. Bu sırada bir yılanın aracına girdiğini fark eden Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Aracın vites kutusunun sökülmesi ile ortaya çıkan yılan vatandaşları korkuttu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
Aracın vites kutusundan yılan çıktı!

Kartepe Suadiye Mahallesi'nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi'ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı. Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı.

Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı. Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
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