Aracılar vatandaşları kandırıyor

Trafik veya iş kazalarında ölenlerin yakınlarına gelerek sigortadan yüklü miktarda tazminat alabileceklerini vaat eden ve bu yolla acılı aileleri adeta dolandıran aracılara yönelik yapılan şikâyetler son yıllarda büyük oranda artış gösterdi.

NEREDE KAZA ONLAR ORADA

Bazen şahıs bazen de şirket olarak faaliyet gösteren aracılar özellikle trafik ve iş kazalarında sigortadan tazminat alınabilmesi için ölenlerin yakınlarına gelip “Sigortadan ciddi tazminat alabilirsiniz, size tazminat ödemezler, biz sizin yerinize takip ederiz” gibi bir teklif yapıyorlar. Bu sayede ailelerden vekâlet alan aracılar istediklerini elde etmiş oluyor.

Aracıların aldıkları bu vekâletler geniş içeriklere sahip. Bu sayede iş takibinden sigorta şirketinin bankaya yatıracağı parayı çekmeye kadar ciddi yetkilere sahip oluyorlar. Aile adına sigortadan daha fazla para almak için dava açabilme yetkisi olan aracılar sigorta şirketleriyle de görüşebiliyor.

TAZMİNATI VATANDAŞA VERMİYORLAR

Acılı ailelerden vekâlet alan aracılar aldıkları tazminatları ailelere ödemiyor. Bazı aracılar aldıkları tazminatın büyük bir bölümünü kendilerine alıp küçük bir kısmını ailelere verirken bazıları da tazminatı aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Vatandaşların ise vekâleti verdikten sonra olup bitenlerden haberi dahi olmuyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar insanların acılı durumlarından yararlanarak paralarını gaspeden aracılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Yakınları vefat eden vatandaşların kaza raporları ve vefat belgesiyle, yaralanan vatandaşların ise hastane raporları ile sigorta şirketlerine başvurması tazminat alınabilmesi için yeterli oluyor. Bu konuda herhangi bir nedenle yaşanacak sorunlarda avukata başvurarak hukuki yönden de hak aranabiliyor.

Yapılan son düzenlemeler, vatandaşları aracıların tuzağından kurtarmak için dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunma hakkı veriyor. Yapılan başvuruya ise sigorta şirketleri en geç 15 gün süre zarfından cevap vermek zorunda.