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Araç tescilinde yeni dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Anıttepe Yerleşkesi’ndeki Araç Sicil ve Tescil İşlemlerinin Türkiye Noterler Birliğine Devir Töreni’nde konuşan Bakan Soylu, verimlilik kavramının giderek önem kazandığı bir süreci yaşadıklarını bildirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:42
Araç tescilinde yeni dönem

15 LİRAYA İŞLEM TAMAM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117+14,5 lira toplam 131,5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem 15 liraya gerçekleştirilecek” dedi.

YENİLENME ANLAYIŞINI ORTAYA KOYDUK

Ortaya koyulan tüm teknolojik yeniliklerin, birey ve devlet ölçeğinde “gelişme” adı altında atılan tüm adımların bir “verimlilik artışı” oluşturmaya odaklandığını ifade eden Soylu, iş gücü tasarrufu, para tasarrufu ve en önemlisi, zaman tasarrufunun, ana hedef haline geldiğini belirtti. Bu anlayış çerçevesinde Bakanlığın iç yapısında bir yenilenme ve değişim anlayışı ortaya koyduklarına değinen Soylu, bu yaklaşımın önemli sonuçlarından birisinin de Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle işbirliği içinde gerçekleştirecekleri “araç tescili işlemlerinin noterlere devredilmesi” projesi olduğunu aktardı. Bakan Soylu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlayan sürecin, bugün son şeklini aldığını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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