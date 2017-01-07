Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin işlemler, artık noterliklere devredilebilecek.

Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.

Veri tabanı Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulacak

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak EGM ile paylaşılacak. Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

Araç sicilleri ve belgeleri gizli olacak

Araç sicilleri ve belgeleri gizli olacak. Bunlar, yetkililer ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek. Mahkemeler bunun dışında tutulacak. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.

Devre ilişkin düzenlemeler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacak.