Araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Mecnun B. (53) yönetimindeki 27 D 5853 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, tarlaya uçtu. D850-13 nolu karayolunda meydana gelen kazadan sürücü Mecnun B. (53) yara almadan kurtulurken, aynı araçta bulunan sürücünün ağabeyi Hüseyin B. (57), yeğeni Hüseyin B. (23) ve ablası Emine G. (56) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep’deki Şehitkamil ve Ersin Arslan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.