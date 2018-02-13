Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Benzin ve motorin ücretlerine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 11 motorinin litresinde ise 17 kuruşluk indirim yapıldı.

13 Şubat 2018 Salı 16:41
Benzin ve motorin ücretlerine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruşluk indirime gidildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:41
  1. benzin indirimi
  2. motorin indirimi
  3. İstanbul
  4. İzmir

YORUM YAZ

  • Mehmet DagMehmet Dag51 dk önce
    HayırdırDügün deyil bayram deyil Savaştayız Eniştem beniniye öptü.Duydunmutürkiyem Benzinde indirim olmuş. ...
  • AliAli1 sa önce
    Yalnız benzine iki motorine bir indirim.Ayrıca iki zam bir indirime döndü
  • erizelierizeli2 sa önce
    YAŞASIN BENZİNE YİNE ZAM GELECEK.üretmeyen bir topluluk iflah olmaz vergi vergi vergi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'dan o ülkeye teklif: Türkiye'ye karşı...
  1. PKK'dan o ülkeye teklif: Türkiye'ye..
  2. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
  3. Mehmetçiğe böyle tuzak kurmuşlar
  4. Afrin yiğitlerinden çok özel mesajlar
  5. Meteorolojiden kritik uyarı
  6. Başbakan Yıldırım: Bu yoldan vazgeçin..
  7. Teröristler SİHA’lardan böyle gizlendi
  8. AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili flaş..
  9. İlçenin en büyük camisi olacak!..
  10. 400 terörist esir alındı
  11. Batı fistanlı itlerine ağlıyor
  12. Hükümetten flaş dolar açıklaması!
  13. PKK'lı teröristler Almanya'yı karıştırdı
  14. Adana'daki cami inşaatında korkunç olay
  15. HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı
  16. Fenerbahçe-Beşiktaş derbinin..
  17. Kardak'taki gerilim sonrası sıcak..
  18. Bakanlıktan flaş Fikirtepe açıklaması!
  19. Kanal D'nin dizisi başlamadan oyuncu..
  20. Aziz Yıldırım'a büyük şok! Zorla..
YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...