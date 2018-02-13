Araç sahiplerine müjdeli haber!

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 17, benzin fiyatlarına ise 11 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.13 Şubat 2018 Salı 09:21
Motorin ve benzin fiyatlarına yarından itibaren indirim yapılacak.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin ve benzin fiyatlarına indirim yapılacağını açıkladı.
PÜİS'in açıklamasında, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 17 kuruş, Benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir" denildi.
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