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Araç sahiplerine müjdeli haber

Benzin ve motorin fiyatları yeni haftada aynı gün düşecek. Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim bekleniyor.

11 Şubat 2018 Pazar 20:26
Araç sahiplerine müjdeli haber

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi. Uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek, "ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı" dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.

BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM

Uzmanlar, benzinde de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, "Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı" dedi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:26
  1. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

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  • AliAli16 dk önce
    Benzin motorin farkı kapandı nerdeyse.motorin demek ulaşım nakliye demek
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