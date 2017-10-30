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Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Benzine 12 kuruş, motorine ise 17 kuruş zam yapıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:32
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:32
  1. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

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