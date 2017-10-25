Araç sahiplerine kötü haber!
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.25 Ekim 2017 Çarşamba 16:57
Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.
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Turkmilleti32 dk önce Ak parti baraji gecerse surpriz olur 1milyon musahit ile 15yillik kotu yonetimin hesabi sorulacak Gokhan köse2 sa önce kendi benzin ve mazotumu uretme zamani geldi. Arif2 sa önce Su için... Orhan2 sa önce Masallah devlet kim icin var Vatandas2 sa önce Beyler Daha Bu baslangic. Reise zam var. Kim öseyecek. Sen ben. 36 extra makam araci siparis etmis. Kim öseyecek. O Bu. Sen ben. Dolaravro yu gördünüzmü Bugün Ne halde???Siz memnunsunuz degilmi. Sizin gibilere Valla az bile Bu Zamlar. Padisahim cok Yasa. osm3 sa önce Vatan bölünmesin. Sessiz olun Aydın3 sa önce Hay ..... abc3 sa önce benzine alıştıkta LPG ve CnG de olmuş 3.15 lira vay halimize! Alii4 sa önce Beklenen mi .. Arif konya lı4 sa önce ....ayıp ayıp bu millet sizi baş tacı yaptı