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Araç sahiplerine kötü haber!

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:57
Araç sahiplerine kötü haber!

Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:57
  1. Benzin
  2. Ankara
  • TurkmilletiTurkmilleti32 dk önce
    Ak parti baraji gecerse surpriz olur 1milyon musahit ile 15yillik kotu yonetimin hesabi sorulacak
  • Gokhan köseGokhan köse2 sa önce
    kendi benzin ve mazotumu uretme zamani geldi.
  • ArifArif2 sa önce
    Su için...
  • OrhanOrhan2 sa önce
    Masallah devlet kim icin var
  • VatandasVatandas2 sa önce
    Beyler Daha Bu baslangic. Reise zam var. Kim öseyecek. Sen ben. 36 extra makam araci siparis etmis. Kim öseyecek. O Bu. Sen ben. Dolaravro yu gördünüzmü Bugün Ne halde???Siz memnunsunuz degilmi. Sizin gibilere Valla az bile Bu Zamlar. Padisahim cok Yasa.
  • osmosm3 sa önce
    Vatan bölünmesin. Sessiz olun
  • AydınAydın3 sa önce
    Hay .....
  • abcabc3 sa önce
    benzine alıştıkta LPG ve CnG de olmuş 3.15 lira vay halimize!
  • AliiAlii4 sa önce
    Beklenen mi ..
  • Arif konya lıArif konya lı4 sa önce
    ....ayıp ayıp bu millet sizi baş tacı yaptı
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