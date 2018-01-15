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Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen zam geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen zam geldi

Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
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