Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Motorin fiyatlarına 31 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.30 Ocak 2018 Salı 15:46
Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artmasının benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmişti. Gelen zammın ardından motorinin litre satış fiyatı ortalama, İstanbul'da 5,14 liradan 5,24 liraya, Ankara'da 5,18 liradan 5,28 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,27 liraya yükselicek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.