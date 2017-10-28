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Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, 2018 yılında trafik sigortası fiyatlarında mutlaka zam olacağını söyledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:52
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, Marmara Üniversitesi’nde “Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü” konulu konferans verkatıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Çakırsoy, kendisine yöneltilen “2018 yılı için trafik sigortasında prim fiyatlarında bir değişim ya da artış bekleniyor mu?” sorusuna “Mutlaka olacaktır çünkü Türkiye’de biliyorsunuz dinamik bir piyasa var. Artan birtakım maliyetler var” cevabını verdi.

'Rakam zikretmem doğru olmaz'

Durumu senaryolar, alternatifler şeklinde müsteşara, bakana sunacaklarını belirten Çakırsoy şöyle konuştu:

“Onlara sunacağız. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz, belli maliyetler artıyor, bunlara bakılacak. Ama benim bu aşamada bir rakam zikretmem, şu oran olacaktır demem doğru olmaz ama mutlaka bir güncelleme olacaktır."

Basamak sistemi değişebilir

İyi sürücü kötü sürücü ayrımının ise daha fazla belirginleşebileceğini ifade eden Çakırsoy, “7 basamak olan sürücü skalasının belki 17 basamak olmasını, iyi sürücünün daha çok ödüllendirilmesini, ama maalesef trafik canavarı dediğimiz sürücülerin de belki daha çok prim anlamında cezalandırılmasını konuşacağız. Bu sistem kendini sürekli güncellemek zorunda olan bir sistem” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 12:52
  1. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy
  2. trafik sigortası
  3. trafik sigortası zam
  • KeskinKeskin31 dk önce
    Yeter be yeter artık
  • mtmt1 sa önce
    KASKO VARKEN TRAFİK SİGORTASINA GEREK YOK. KALDIRILMALI. NE ZAMMI YİNE ?
  • UmeyirUmeyir1 sa önce
    Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek. Bir gelire 1 zam yapıyorsanız, 1 gidere 5 zam yapıyorsunuz. Hem sigortayı zorunlu yapıyor hemde istediğiniz gibi fiyatları yükseltiyorsunuz. Bu nasıl adalet!? Yakında aldığımız nefestende vergi alırsınız siz.
  • kmlkml1 sa önce
    bu müsteşar herifler memura emekliye işçiye %3,5 maas artışı verilirken niye ötmüyorlar böyle anlamıyorum
  • AliAli1 sa önce
    Alıştık.çift haneli olmazsa olmaz
  • YakupYakup1 sa önce
    Dikkatli olsak ne olacak? ...
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