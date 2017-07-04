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Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Benzinin litresine bu gece yarısı 13 kuruş zam geliyor.

04 Temmuz 2017 Salı 10:15
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Dolarda yaklaşık 5 kuruşluk artışın ardından, benzinin litresine 13 kuruş zam geliyor. Yeni haftaya 3.50 - 3.51 liradan başlayan dolar 3.56 liraya kadar yükseldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarında, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:15
  1. benzin zam
  2. dolar
  3. doların satış fiyatı
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