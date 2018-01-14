Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var

Ülkemizde araç sayısının artmasıyla birlikte kesilen trafik cezaları da arttı. Trafik cezası sorgulama, online olarak yapılabilir ve kredi kartıyla ödenebilir.

14 Ocak 2018 Pazar 10:28
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var

Trafik cezası sorgulama seçenekleri; e-Devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet siteleridir. Trafik cezası ödemeleri ise; e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilir. Trafik cezasının erken ödeyen sürücüler, yüzde 25 oranında indirimli ödeme imkanına sahip olurlar.

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet ile sorgulamadır. Sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılır. Uygulamaya giriş; e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçenekleri kullanılabilir. e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsü açılır. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza’’ sorgulama bağlantısı ile trafik cezası öğrenilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama; egm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Ana sayfada yer alan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile son bir yılın trafik cezaları sorgulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulama için ise; gib.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünden ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı ile sorgulama gerçekleştirilebilir. Sorgulama yapıldıktan sonra, kredi kartı kullanılarak trafik cezası ödenebilir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezaları, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödenebilir. Ceza ödemesinin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gerekir. Trafik cezası kesildikten sonra, 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirimli ödenebilir. 15 gün içinde ödenmeyen cezalar indirimden yararlanamaz. Trafik cezası geç ödenirse, yüzde 5 gecikme zammı eklenir. 2018 yılı itibariyle uygulanacak olan trafik cezalarından bazıları;

- Ehliyetsiz araç kullanmak 2018 lira

- Alkollü olarak araç kullanmak 1002 lira

- Kırmızı ışık ihlali 235 lira

- Engelli yerine park etme 216 lira

- Emniyet kemerini takmamak 108 lira

- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 108 lira

- Muayenesi yapılmamış araç kullanmak 108 lira (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 10:28
  1. trafik cezaları
  2. indirim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var
    1. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    2. Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! 2..
    3. Portekiz'de odun sobası patladı! 8 ölü..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    6. Uçaktaki dehşet anları kameraya yansıdı
    7. 3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek
    8. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni..
    9. Trabzon'daki uçak kazasının en net..
    10. 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu!..
    11. Zayıf karnenin üç nedeni var!
    12. ''Abdullah Gül o mesajı Erbakan'a..
    13. Ev kadınları için seferberlik
    14. Türk firması Tesla ile anlaştı
    15. Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si..
    16. Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev
    17. Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji..
    18. Kar Sibirya’dan geldi
    19. Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim..
    20. Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok